Günstiger und zuverlässiger

In der Bahn herrschte reger Austausch und Diskussion über den ÖPNV. Immer wieder wurde dabei der Wunsch nach mehr Zuverlässigkeit und niedrigeren Preisen laut. "Wenn ich eine Station mit der Straßenbahn fahren muss und 1,90 Euro dafür zahlen soll, dann wünsche ich mir, dass ich das noch laufen kann", erzählt eine ältere Dame. Ein Leipziger ergänzte: "In den Stoßzeiten ist die Bahn doch immer sehr voll. Ich muss auch immer bis spät in die Nacht arbeiten und da ist es schwierig, mit der Bahn nach Hause zu kommen."

Besonders im Umland ist die Anbindung oft unbefriedigend, meint eine Mutter: "Wir leben auf dem Dorf und sind ans Auto gebunden. Wo drei Mann arbeiten gehen, braucht man drei Autos. Das ärgert uns." Einem älteren Ehepaar machen die Preise zu schaffen: "Wir wohnen beide in Markkleeberg. Wenn wir in die Stadt fahren, zahlen wir 13 Euro. Selbst wenn wir unser Auto in der Tiefgarage parken, kommen wir immer noch günstiger weg." Gerade bei den Weihnachtseinkäufen sei es aber auch oft Bequemlichkeit, gibt ein Mann zu. "Da sind wir mit dem Auto einfach flexibler."

Für uns ist die soziale Frage und die Umweltfrage ganz eindeutig eng miteinander verbunden. Das heißt, wie stehen auf der Seite der Fahrer bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Nikolas Students4Future

Politik in der Pflicht

Bahnfahren muss attraktiver werden, da sind sich alle einig. Dazu brauchen die Leipziger Verkehrsbetriebe neben Geld vor allem Personal. Zuletzt waren Fahrer für Bus und Bahn Mangelware. Die LVB sieht die Politik in der Pflicht. Auch wenn es um die Finanzierung eines 365-Euro-Jahrestickets geht. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Katharina Krefft fordert: "Wir brauchen ein Klimaschutz-Investitionsprogramm, um solche Angebote etablieren zu können. Wir brauchen mehr Verbindungen, damit die Abschnitte zwischen den Haltestellen nicht mehr so groß sind. Damit es tatsächlich attraktiv ist, umzusteigen." SPD-Fraktionschef Christopher Zenker gibt zu bedenken: "Wir werden es als Kommune nicht allein finanzieren können. Ohne Bund und Land geht das nicht. Wenn wir mehr Förderung bekommen, können wir sie auch in günstigere Ticketpreise investieren. Erst müssen die Investitionen her und dann schrittweise das günstigere Ticket."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir wollen niemandem das Autofahren verbieten. Wir wollen es aber ermöglichen, dass niemand darauf angewiesen sein muss. Jeder, der das nicht will, soll ganz bequem in die Straßenbahn oder den Bus einsteigen können. So haben auch diejenigen, die wirklich Auto fahren müssen, mehr Platz im Straßenverkehr und stehen nicht immer im Stau. Nikolas Students4Future

Derweil drehte die Klimatram ihre Runden durch Leipzig. Die Bürger brachten sich bei Mitmachvorträgen ein oder lernten bei einem Klimaquiz Ungeahntes über den Umweltschutz. Dazu spielten Bands und gegen Abend wurde die Klimatram dann zur Partybahn.

Quelle: MDR/lt