Bis 2027 wird am Klinikum Sankt Georg in Leipzig ein neuer Zentralbau entstehen. Bildrechte: dpa

Das Klinikum Sankt Georg in Leipzig hat einen Förderbescheid vom Freistaat Sachsen über 101,7 Millionen Euro erhalten. Damit soll der größte Neubau in der Geschichte des Städtischen Klinikums realisiert werden.

Der künftige Zentralbau 2 wird sechs Stockwerke und knapp 40.000 Quadratmeter umfassen. Etwa 380 Betten seien geplant und das Gebäude werde die modernste Notfallaufnahme in Sachsen beherbergen, sagte Klinik-Geschäftsführerin Iris Mende in einer Online-Pressekonferenz am Freitag.