Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) will das Verhältnis zwischen Polizei und Journalisten verbessern. Dazu hat die Organisation einen Kodex mit acht Richtlinien veröffentlicht, teilte das ECPMF mit Sitz in Leipzig am Dienstag mit. Europaweit sei das Verhältnis zwischen Journalisten und Polizei angespannt, hieß es. Seit Anfang des Jahres seien 41 Zusammenstöße registriert worden, fünf davon in Deutschland. Schauplatz der Konflikte seien vor allem Demonstrationen.