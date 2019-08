Nach der Besetzung eines Baggers im Braunkohletagebau Vereinigtes Schleenhain sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wird ihm Hausfriedensbruch vorgeworfen. Zunächst hatte ein Haftrichter Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen, die keine Angaben zu ihrer Identität machen wollten. Nachdem einer der beiden seine Identität preisgab, sei der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen außer Vollzug gesetzt worden, so der Sprecher.