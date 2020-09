Kohle adé: Region Leipzig-Bitterfeld soll neue Energie bekommen

Leipzig, Borna, Bitterfeld - diese Städte gelangten in der DDR durch Kohle, Kohlekraft und Tagebauten zu trauriger Berühmtheit. Einst schrieb die Schriftstellerin Monika Maron in ihrem Roman "Flugasche" über ihr Bitterfeld als den "dreckigsten Ort Europas". Schulkinder aus der Region reisten jedes Jahr zum Kuraufenthalt an der Ostsee, um die Atemwege mal wieder frei zu kriegen. Saale und Elster trugen Schaumschichten, glichen eher einem Abwaschbecken als einem Fluss.