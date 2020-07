Am Flughafen Leipzig/Halle hat der Zoll zweieinhalb Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen seien in einem Paket aus Brasilien gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Dresden am Freitag mit. Versteckt war das Kokain im Gehäuse einer Wasserpumpe.



Aufmerksam wurden die Beamten den Angaben zufolge durch ein Röntgenbild. Ein sogenannter Drogenwischtest sei ebenfalls positiv ausgefallen. Daraufhin öffneten die Zöllner die Wasserpumpe. "Professionelle Schmuggler versuchen immer wieder, den Zoll mit neuen Verstecken zu täusche", so ein Sprecher des Hauptzollamtes. Das Kokain sei beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.