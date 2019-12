In Leipzig-Paunsdorf sind in der Nacht zu Mittwoch eine S-Bahn und ein Güterzug zusammengestoßen. Fünf der zwanzig Menschen, die in der S-Bahn saßen, sind dabei leicht verletzt worden. Das hat die Bundespolizei in Pirna bestätigt. Polizei, Rettungskräfte und Notarzt waren kurz nach dem Zusammenstoß vor Ort. Warum es zum Zusammenstoß kam, wird jetzt ermittelt.