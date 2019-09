Autofahrer kennen es, die leidige Suche nach einem Parkplatz. Auch in Leipzig ist in manchen Stadtteilen die Parkplatzsituation dramatisch, so auch im Waldstraßenviertel. Für das Quartier in der Nähe von der Red Bull Arena und der Arena Leipzig wird die Stadt nun ein Anwohnerparken einführen. Ab dem 30. Oktober darf dort nur noch zwei Stunden kostenpflichtig geparkt werden, Anwohner können einen Bewohnerausweis für knapp 31 Euro pro Jahr beantragen.

Doch für Gewerbetreibende und Anwohner, die nicht ihren Hauptwohnsitz im Waldstraßenviertel haben, gilt diese Regelung nicht. Der Widerstand gegen das Vorhaben der Stadt wächst unter den Händlern. Am Dienstag hatte sich die Initiative "Parken im Waldstraßenviertel", die sich um die Parkmöglichkeiten der Gewerbetreibenden kümmert, zum ersten Mal mit der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und dem Unternehmerverband Sachsen getroffen. Über 100 Gewerbetreibende kamen sowie Vertreter des Ordnungsamtes, des Amtes für Wirtschaftsförderung und des Baudezernates waren dabei. Die gemeinsame Forderung an Oberbürgermeister Burkhard Jung: die Einführung des Bewohnerparkens für mindestens ein halbes Jahr auszusetzen.