Neue Frauenkonferenz ab Freitag in der Media City in Leipzig

Mehr Frauen in Medien und Politik - Dieses Ziel verfolgt die Konferenz "femMit", die ab Freitag in der Media City in Leipzig stattfindet. Ins Leben gerufen wurde sie von Romina Stawowy, Chefin der gleichnamigen Kommunikationsagentur aus Dresden. Ihrer Auffassung nach wird Frauen viel zu oft die Kompetenz für bestimmte Themen oder Aufgaben abgesprochen. "Über eine bestimmte Stelle der Karriereleiter geht es manchmal einfach nicht hinaus - da gibt es dann oft einen Mann, der das macht, egal ob er nun wirklich besser ist", so die "femMit"-Initiatorin.