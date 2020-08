"Zukunft für alle" Kongress in Leipzig endet mit sozial-ökologischer Utopie

Rund 1.500 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter auf dem Kongress "Zukunft für alle" gemeinsam mit Referenten aus Wissenschaft und Politik diskutiert. In mehr als 300 Veranstaltungen sei on- und offline an sechs Tagen eine sozial-ökologische Utopie erarbeitet worden.