Bei einem Schwerpunkteinsatz am Leipziger Haupt- und Fernbusbahnhof hat die Bundespolizei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und Haftbefehle vollstreckt. Insgesamt wurden im und am Hauptbahnhof rund 220 Menschen überprüft, 15 Personen erhielten einen Platzverweis. Vor den Augen von Zivilbeamten verkaufte ein 32 Jahre alter Libyer Betäubungsmittel an einen 20-jährigen Slowaken. Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Beamten Drogen. Diese wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.