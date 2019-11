An der HTWK in Leipzig stellen Studenten am Montag ihre Konzepte für ein Archäologisches Dorf im Südraum von Leipzig vor. Der Themenpark soll die Funde aus den archäologischen Grabungen der letzten Jahre zeigen. So könnten Besucher anhand von neolithischen Großhäusern mit Ställen und Gärten die Lebensweise der Sippen in der Jungsteinzeit nachvollziehen. Dem Förderverein DokMitt zufolge wäre ein solches Freilichtmuseum in dieser Größe einmalig in Ostdeutschland.