Die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt und Stalking von Leipzig und Nordsachsen haben eine engere Kooperation vereinbart. In den Räumen der Polizeidirektion in der Leipziger Dimitroffstraße haben die Verantwortlichen eine Vereinbarung unterzeichnet, um Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt in Zukunft enger im Blick zu haben.

Nach dem polizeilichen Einsatz übermittelt die Polizei mit Einverständnis des Opfers dessen Kontaktdaten an die Koordinierungsstellen. Diese versuchen anschließend eine aktive Kontaktaufnahme mit dem Opfer und bieten Beratung an und setzen dort an, wo polizeiliche Möglichkeiten der Einflussnahme enden.

Etwa 140.000 Menschen sind laut polizeilicher Kriminalstatistik in Deutschland im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt in Partnerschaften geworden. Die Dunkelziffer wird weitaus höher geschätzt. Mehr als 80 Prozent der Opfer sind Frauen. Demnach soll jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt haben. Auf das Jahr gerechnet versucht in Deutschland jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner eine Frau umzubringen. Jede dritte Tat wird vollendet.