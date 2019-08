Die Gemeinde Neukieritzsch hofft bis zum Schuljahresbeginn am 19. August neue Räume für den Hort der Grundschule Deutzen stellen zu können. Wie Bürgermeister Thomas Hellriegel MDR SACHSEN am Mittwoch sagte, hat die Gemeinde einen Bauantrag zur Umnutzung eines Raumes in der Deutzener Kita "Kleine Strolche" sowie für den Anbau von vier Containern in der Saarstraße gestellt.