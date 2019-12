27.12.2019 | 13:30 Uhr Kultkneipe Sixtina in Leipzig droht Schließung

Das Absinth-Lokal "Sixtina" in der Sternwartenstraße ist ein wichtiger Anlaufpunkt für die Schwarze Szene in Leipzig und in ganz Deutschland. Nun steht es vor dem Aus. Am 10. Dezember bekamen die Betreiber die fristlose Kündigung und sollten innerhalb von einer Woche ausziehen. Doch die Goths geben die Hoffnung nicht auf. Nicht nur gingen sie in Widerspruch gegen die Kündigung, sie haben auch eine Petition im Internet gestartet unter dem Motto: "Die Six muss bleiben!"