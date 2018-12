Die Leipziger Kommunikationstrainerin und Kulturwissenschaftlerin erklärt in ihrem Theaterstück "Säggsisch fier de innerdeitsche Entwigglung" die sächsische Sprache in Wort und Gefühl. Bildrechte: AnneKatrin Michler

Der sächsische Humor unterstützt eines: über sich selbst zu lachen. Wenn dieser Mann über sich lachen würde, so wie "eiverbibsch, wie komme ich denn da rüber?" würde er der verhärteten Diskussion die Wirkmacht nehmen. Er selbst könnte helfen, Gräben in der Gesellschaft zu überbrücken. Doch stattdessen gipfelt die Komik in einen Humor, in dem über den anderen gelacht wird. Dadurch entsteht eine Beschädigung. Der Sachse wird so stigmatisiert, da schlägt der Humor ins Gegenteil um. Da wird aus dem Humor Häme. Und Häme ist destruktiv. Wenn also Sachsen so betrachtet und bundesweit so darauf reduziert werden, können die Gräben nur noch schneller, noch tiefer werden.