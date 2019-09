Am Dienstag stand das Grassimuseum in Leipzig ganz im Zeichen von mitgebrachten Kunstgegenständen. Es war mal wieder Zeit, private Schätzchen bewerten zu lassen. Zweimal im Jahr werde die Aktion angeboten und das komme immer gut an, sagte Museumsdirektor Olaf Thormann MDR SACHSEN. "Wir freuen uns darüber und sind auch jedes Mal überrascht, was die Leipziger aus ihren Kellern und Wohnungen so herauszaubern", findet auch Anett Lamprecht, stellvertretende Museumsdirektorin. Manchmal sei es herausragend, was angeboten werde. Manches Erbstück entpuppe sich als wahre Kostbarkeit, stellt Lamprecht fest. So erzählt sie von der sehr alten Bibel, die ein Privatmann zur Begutachtung vorlegte. Da war selbst der Leiter der Grafisches Sammlung überrascht und hatte fast Tränen in den Augen. Manchmal aber gibt es auch enttäuschte Gesichter.