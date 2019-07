Trotz Ferienbeginn bildeten sich am Montagmorgen lange Staus. Nicht nur Autofahrer, sondern auch die Nutzer der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurden auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 8 waren durch Verspätungen und Kurzfahrten betroffen. Die Buslinie 90 hatte bis zu 70 Minuten Verspätung.

Wir können nur reagieren, je nach Verkehrssituation. Wir hoffen, dass sich diese Linien in den nächsten Tagen wieder stabilisieren.

LVB-Sprecher Marc Backhaus sagte MDR SACHSEN: "Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert. Normalerweise pendeln sich aber eine solche Baustelle und deren Auswirkungen in den nächsten Tagen ein. Dann stellen sich die Verkehrsteilnehmer darauf ein und suchen sich andere Wege."