Die Stadt Leipzig hat angekündigt, für den Kurierdienst der Verwaltung nur noch Lastenfahrräder zu nutzen. Das geht aus einer Mitteilung des Rathauses hervor. Demnach habe man mit der Firma Fulmo GbR, einem Zusamenschluss von Fahrradkurieren, Stadtfahrten zu 24 Objekten vereinbart.

Bis zu 130 Ziele täglich

Zu den Zielen gehören die Außenstellen in der Thomasius- oder Friedrich-Ebert-Straße, die Volkshochschule, Städtische Museen und das Marktamt. Insgesamt werden nach Angaben der Stadt täglich bis zu 130 Objekte in Leipzig in mehreren Touren angefahren, darunter verschiedene Behörden, Dienststellen und Einrichtungen.

Beispiel soll Schule machen

Der Hauptamtsleiter der Stadt, Christian Aegerter sagte, man wolle die Verkehrswende in Leipzig ein Stück mitgestalten. "Es war nicht einfach, geeignete Anbieter für die Kurierfahrten per Lastenrad zu finden, aber es ist geglückt. Vielleicht kann unser Beispiel Schule machen", so Aegerter. Die Stadt hat mit einer Firma Fahrten zu 24 Objekten vereinbart. Bildrechte: imago images/photothek

Entfernte Touren künftig mit Elektroauto

Entferntere Kuriertouren sollen auch weiterhin per Auto erledigt werden. Allerdings möchte die Stadt nach eigenen Angaben binnen eines Jahres den Fuhrpark auf Elekroautos umstellen. Die Poststelle rechnet in diesem Jahr mit allein 15.000 verwaltungsinternen Sendungen und 14.000 Schriftstücken an externe Stellen.

Quelle: MDR/bj