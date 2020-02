Ein Langholztransporter ist am Freitagvormittag gegen 9 Uhr auf der B87 gegen einen Straßenbaum gefahren. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, bei dem Unfall zwischen Taucha und Gordemitz im Landkreis Nordsachsen sei der Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Das Führerhaus der Zugmaschine wurde bei dem Unfall komplett eingedrückt, der Mann war eingeklemmt und wurde von Rettungskräfte befreit. Ein Teil der geladenen Holzstämme fiel auf die Fahrbahn und eine angrenzende Wiese.



Für die Bergungsarbeiten ist die B87 voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt.