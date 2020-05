Mit einem gewagten Bremsmanöver hat ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 14 bei Parthenstein im Landkreis Leipzig einen bewusstlosen Kollegen in einem anderen Lastwagen womöglich vor Schlimmeren bewahrt. Ein 58-Jährige hatte am Dienstagabend gesundheitliche Probleme, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mittelleitplanke, teilte die Polizei mit. Dort sei der Laster etwa 500 Meter entlang geschlitterte.



Ein 23 Jahre alter Lastwagen-Fahrer bemerkte den bewusstlosen Mann hinter dem Steuer, scherte vor ihm mit seinem Lkw ein und brachte beide Fahrzeuge mit einer Bremsung zum Stehen. Laut Polizei konnten so größere Personen- und Sachschäden verhindert werden. Der 58-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Retter blieb unverletzt