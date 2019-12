Auf der Autobahn 9 bei Wiedemar ist es erneut zu einem schweren Lastwagenunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr am Mittwochmorgen ein Lastwagen auf ein Auto auf und schob es auf ein weiteres Auto. Ein Polizeisprecher in Leipzig sagte, der Lastwagenfahrer sei leicht und zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Nach dem Unfall kam es auf der A9 in Richtung Dessau zu Behinderungen. Während der Bergungsarbeiten wurde laut MDR-Verkehrsdienst der Verkehr über einen Parkplatz geleitet.