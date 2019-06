Leipzig wächst, aber mit Blick auf leerstehende Geschäfte ist die Stadt die deutsche Großstadt mit dem größten Leerstand. Das hat eine aktuelle Studie des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle ergeben. Demnach werden in Leipzig aktuell für knapp 35.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in Toplagen Mieter gesucht.

Die Leerstandsquote liegt damit bei rund 20 Prozent. Ein Grund für die Quote in Leipzig ist das leere Karstadt-Gebäude mit allein 17.500 Quadratmetern Fläche. Auf Platz 2 folgt mit Abstand Köln. Die Großstadt am Rhein sucht für zehn Prozent der Läden in Citylagen neue Mieter.