In Leipzig haben am Freitag Lehrer von Sprach- und Volkshochschulen für eine Aufnahme in die Arbeitslosenversicherung demonstriert. Hintergrund sind ihre Erfahrungen als sogenannte Soloselbstständige im Corona-Lockdown. Viele von ihnen hatten zu der Zeit über Wochen hinweg kein Einkommen, berichtete Demo-Teilnehmer Karl Kirsch, der Lehrer an der Volkshochschule Leipzig ist. Auch die staatlichen Hilfen nutzten wenig, da sie meist für Betriebskosten und nicht für den Lebensunterhalt konzipiert waren. Die Lehrkräfte wollen deshalb jetzt lieber monatlich in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, um im Notfall abgesichert zu sein.