Am Pfingstmontag ist am Ostufer des Cospudener Sees ein junger Mann ertrunken. (Symbolbild) Bildrechte: Bernd März

Zwei Tage nach dem Fund einer Leiche im Cospudener See in Markkleeberg steht fest, dass der junge Mann ertrunken ist. Das hat die Obduktion ergeben. Zudem hatte der 22-Jährige vor seinem Tod Drogen und Alkohol konsumiert. Weitere Untersuchungen dazu würden nun erfolgen, hieß es. Es gehe dabei darum, inwieweit die berauschenden Substanzen in seinem Blut schuld an dem Unfall seien.

Zunächst hatte die Polizei ein Verbrechen nicht ausgeschlossen. Als Polizeitaucher am Pfingstmontag den Mann aus dem Wasser am östlichen Ufer des Sees zogen, hatte er eine Platzwunde am Kopf. Diese sei jedoch nicht ursächlich für den Tod des Mannes gewesen, so die Polizei. Auch gebe es keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung. Ein Straftatsverdacht bestehe aktuell nicht mehr.

Kein Bademeister geplant