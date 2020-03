In Leipzig ist am Sonntagabend im Bereich der Bahnanlagen an der Rosa-Luxemburg-Straße eine Frauenleiche gefunden worden. In dem Fall ermitteln jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft in alle Richtungen. Sichtbare Verletzungen an der Toten könnten auch auf ein Gewaltverbrechen hinweisen, heißt es von der Polizeidirektion Leipzig.