Am Montagmorgen ist am Cospudener See bei Leipzig ein Mann tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatten Sportler den leblosen Körper gegen 7 Uhr am Oststrand aus dem Wasser gezogen. Sie hätten den Rettungsdienst sowie die Beamten informiert. Einem Polizeisprecher zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 22-Jährigen aus Saarbrücken.