Nach dem Fund einer Leiche sucht die Leipziger Polizei nach Zeugen. Am 15. März wurde eine 25-jährige Frau im Bereich der Bahnanlage an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig tot aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass am Samstag, den 14. März, gegen 18:30 Uhr ein Pärchen im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße, Ecke Schulze-Delitzsch-Straße, unterwegs war und von dort aus in Richtung der Gleisanlagen eine Drohne stiegen ließ. Beide sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein.