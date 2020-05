In Leipzig-Plagwitz ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug durch das Feuer im Frontbereich stark beschädigt. Man gehe nicht von einer Selbstentzündung aus, sondern ermittle wegen Brandstiftung, so die Behörde.



Bei dem Feuer entstand an dem Audi Q5 ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Polizeidirektion Leipzig sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brand in der Nonnenstraße geben können. Sie werden gebeten sich bei der Kripo, Dimitroffstraße 1, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden.