Leipzig wird wachsen, am stärksten bis zum Jahr 2022. Danach soll die Bevölkerung in der Stadt weniger rasch anwachsen im Vergleich zu heute. Das ist die Vorhersage der Bevölkerungsvorausschätzung 2019. Sie wurde am Donnerstag in Leipzig vorgestellt. Demnach hält die Kommune einen Anstieg auf bis zu 700.000 Einwohner weiterhin für möglich. Das starke Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre verlangsamt sich aber, "damit kann das Wachsen der Stadt nachhaltiger gestaltet werden", sagte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning.