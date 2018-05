Blaulicht-Report Leipzig Schüsse an der Eisenbahnstraße

Am frühen Morgen hat es in einem Restaurant in der Karl-Liebknecht-Straße gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist offenbar ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen. Demnach hatte sich die Abzugshaube in der Küche entzündet. Der Koch wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Der Straßenbahnverkehr war zwischenzeitlich beeinträchtigt.

In der Nacht zum Dienstag hat es im Süden Leipzigs gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 2:15 Uhr wegen eines Autobrandes im Stadtteil Connewitz alarmiert. In der Arno-Nitzsche-Straße stand ein Mercedes in Flammen, das Feuer hatte bereits auf einen VW Touareg übergegriffen. Die Feuerwehr konnte das komplette Ausbrennen des zweiten Wagens verhindern. Der Mercedes wurde allerdings vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

In Fuchshain sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Autounfall vier junge Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 19 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve an die Bordsteinkante, geriet ins Schlingern und prallte später auf dem Gehweg gegen einen Betonpfeiler. Neben dem Fahrer wurden auch der 18-jährige Beifahrer sowie zwei 17-jährige Mitfahrer schwer verletzt.