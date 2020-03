Es ist Mittwochmittag als verkündet wird, dass die diesjährige Buchmesse in Leipzig nicht stattfinden wird. Zu hoch ist das Risiko, dass sich bei der Messe, zu der hunderttausende Menschen aus vielen Ländern zusammenkommen, das neuartige Coronavirus verbreitet. Was viele Besucher schade finden, kann für einige kleine Aussteller eine Katastrophe sein, erklärt Verlegerin Ingrid Festa MDR SACHSEN: "Man hat natürlich einige Kosten im Vorfeld. Das fängt an beim Prospektedrucken, Goodies machen für Fans, natürlich Nachdrucken. Und das hat uns natürlich auch emotional getroffen, weil die Buchmesse hier in Leipzig immer das größte Highlight des Jahres ist. Wir treffen uns dort mit vielen Bloggern und Lesern, die wir seit vielen Jahren begleiten." Ihr Verlag Festa hat seinen Sitz in Borsdorf bei Leipzig.