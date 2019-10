Nach eigener Darstellung handelt es sich um die größte Hackerkonferenz in Europa. Erwartet werden rund 17.000 Teilnehmer. Die Szene trifft sich seit 1984 einmal jährlich, zunächst in Hamburg, ab 1998 in Berlin, dann wieder in Hamburg. Weil man dort an Kapazitätsgrenzen stieß, fand die Veranstaltung 2017 erstmals in Leipzig statt.