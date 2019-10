Erst brannten Baustellen und Barrikaden, dann sollen Einsatzkräfte von Polizei mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen worden sein. Zwei Beamte sind dabei verletzt worden. Wegen der Vorfälle vom Wochenende ermittelt inzwischen das Terrorismus- und Abwehrzentrum des LKA in Sachsen. Es wird wegen eines Anfangsverdachts auf schweren Landfriedensbruch ermittelt. Aus zwei mutmaßlichen Bekennerschreiben auf der Internetplatform Indymedia wird deutlich, welche Motive hinter den Attacken stecken.

Polizisten sollen Stadtteil verlassen

Auch Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der Linken mit einem Büro in Connewitz, verurteilt die Gewalt gegen Beamte. Sie teilt allerdings die Auffassung, dass die Leipziger Polizei in letzter Zeit härter und aus ihrer Sicht willkürlicher gegen linke Aktionen vorgeht. "Da gibt es zwei Beispiele, nämlich eine Spontandemonstration nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle. Die wurde von der Polizei gewaltvoll unterbunden, ohne dass nach einer für die Demonstration verantwortlichen Person gefragt wurde." Nagel beruft sich dabei auf Augenzeugenberichte. Als zweiten Fall nennt sie eine Demonstration in Plagwitz, bei der versucht wurde, "ACAB"-Rufe [Anm d. Red. "All cops are bastards"] unrechtmäßig zu unterbinden. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts decke dies als Meinungsfreiheit.

Luxusimmobilien als Frustfaktor

In den mutmaßlichen Bekennerschreiben fällt noch ein zweiter Punkt auf. In einem der Texte heißt es, dass die Bornaische Straße saniert werde, um die Mobilität zu verbessern und "um das Viertel für Touristen und hinzuziehende Besserverdienende noch attraktiver zu machen". Ein anderes Schreiben ist mit den Worten "Gegen Repression und Verdrängung" unterschrieben. "Tatsächlich ist das Thema Aufwertung und Neubau von teuren Wohnungen und Eigentumswohnungen im Stadtteil derzeit ein richtig großes Thema", bestätigt Linken-Politikerin Nagel. "Es ist berechnet worden, dass über 600 Wohnungen neu gebaut werden, die sich auf einem Mietpreisniveu von über zehn Euro je Quadratmeter bewegen werden." Viele Connewitzer hätten nun Angst, wer ins Viertel ziehe und ob man sich die Mieten künftig überhaupt noch leisten könne.

Tatsächlich ist der Wandel im Stadtviertel sichtbar: Mehrgeschössige Wohnhäuser schießen in die Höhe, Baulücken verschwinden. Und damit auch viele Grünflächen wie der Leopoldpark oder ein urbaner Garten in der Wolfgang-Heinze-Straße. "In einer wachsenden Stadt muss es auch ausreichend Wohnungsneubau geben", erklärt Roman Grabolle vom Netzwerk "Leipzig - Stadt für alle". "Wir brauchen aber leistbare Mietwohnungen, jedoch werden fast ausschließlich teure Eigentumswohnungen und bewohnbare Kapitalanlagen gebaut."

Die Menschen verlieren Freiräume und was sie bekommen, hat nichts mehr mit ihnen zu tun. Roman Grabolle Netzwerk "Leipzig - Stadt für alle"

Stadtpolitik hat zu langsam auf Wachstum reagiert

Bekommt Connewitz einen Milieuschutz?

In einer Sache sind sind sich Stadtforscher Bernet und Netzwerker Grabolle einig. Werden die Stadtteile aufgewertet und entstehen hochwertige Neubauten, steigen zwangsläufig auch die Mieten - und zwar in Neubau und Bestand. "Viele Menschen bekommen Angst, dass die Verdrängung noch stärker wird", meint die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel. "Ich wünschte mir deshalb, dass Menschen mehr zusammenkommen, mehr miteinander diskutieren und gemeinsam in die Aktion zu kommen."

Ob Connewitz künftig auch von einer Milieuschutz-Verordnung der Stadt profitieren könnte, ist momentan unklar. Aus dem Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung heißt es, dass aktuell Gutachten für verschiedene Stadtgebiete in Arbeit sind. Ob Connewitz überhaupt dabei ist, durfte Amtsleiter Frank Amey zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen, noch dementieren.

