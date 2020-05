Mit Transparenten und Redebeiträgen in Deutsch und in Englisch haben die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtungen in Leipzig und Dölzig auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die Einrichtungen seien völlig überfüllt, die Bedingungen gerade in der Corona-Pandemie untragbar. Viele von ihnen sagten, sie seien bereits seit mehr als einem Jahr in der Einrichtung, die eigentlich nur für einen Aufenthalt von sechs Monaten vorgesehen ist.

Gary ist bereits seit einem Jahr und sechs Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung in der General-Olbricht-Kaserne Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Wie der sächsische Flüchtlingsrat berichtet, haben die Bewohner bereits Anfang April einen Brief an die Landesdirektion verfasst, der aber unbeantwortet blieb, berichtet der sächsische Flüchtlingsrat. Am 11. Mai demonstrierten daher einige Bewohner vor der Einrichtung in Dölzig. "Es sind hier fünf bis sechs Leute in einem Raum untergebracht. Trotz der Corona-Vorschriften sitzen wir wie Hühner in einem Käfig", sagt einer von ihnen. "Die Einrichtung ist zu klein für die Anzahl der Bewohner. Wir haben etwa acht Toiletten für rund 300 Bewohner", erzählt ein anderer.