"Mit dem Zuzug kommen neue, meist gut ausgebildete und in der Wirtschaft dringend benötigte Fach- und Arbeitskräfte in die Stadt", sagt Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. "Dies erhöht die Attraktivität als Wirtschaftsstandort insgesamt." Hinzu kommt: Mehr Einwohner steigerten auch die Nachfrage in Handel und Dienstleistung, was die Geschäftsaussichten vieler Unternehmen verbessere.

Wer einen Termin beim Facharzt braucht, hat vielleicht einen anderen Eindruck, aber laut Planung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen gibt es in Leipzig mehr Medziner, als eigentlich benötigt. Das sogar in allen Bereichen. So gibt es 381 volle Hausarztstellen und damit rund 33 mehr, als eigentlich benötigt. Auch bei Augen-, Haut- und HNO-Ärzten liegt Leipzig mit rund zehn Prozent über der benötigten Quote. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Hausarzt theoretisch für 1.700 Leipziger verantwortlich ist, ein Hautarzt rechnerisch für rund 22.000 Einwohner.



"Die Bedarfe werden ständig an die Entwicklung der Einwohnerzahl angepasst", versichert Katharina Bachmann-Bux, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Auch wenn Leipzig in Zukunft noch ein paar tausend neue Einwohner bekommt, sieht die KVS keine Engpässe in der medizinischen Versorgung. "Attraktive Großstädte wie Leipzig haben kein Problem damit, Ärzte zu finden", sagt Bachmann-Bux. "Auch aufgrund der medizinischen Fakultät in der Stadt finden viele Studierende ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig und wollen nach dem Studium gern dort bleiben."