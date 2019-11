In Leipzig stehen derzeit 21 spanische Busfahrer im Dienst der Verkehrsbetriebe. Sie sollen die Personalnot lindern helfen. Die Leipziger hatten um die Fachkräfte mit Hilfe spanischer Arbeitsämter geworben. Für die LVB eine große Investition in die Zukunft. Jede Ausbildung koste das Unternehmen rund 10.000 Euro, so Personalchef Michael Halberstadt. Bislang sei das Modell aber gelungen. Die Fahrer würden sich gut integrieren. Einige seien sogar mit ihren Familien schon nach Leipzig gezogen.

Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Insgesamt haben die LVB in diesem Jahr 200 neue FahrerInnen eingestellt. Damit seien erst einmal alle Stellen besetzt, so Halberstadt. Dennoch, das Unternehmen braucht auch im kommenden Jahr wieder Bewerber. Mindestens 130, rechnet Halberstadt vor. Die müssten die normale Fluktuation, die durch Rente und andere Abgänge entstehen, kompensieren.



Da der Arbeitsmarkt in Deutschland fast leergefegt ist, probieren die Leipziger nun ein weiteres Modell. Diesmal richten sich die Blicke nach Serbien. Einige ausgebildete Busfahrer habe man dort schon gefunden, die im kommenden Jahr in Leipziger Bussen sitzen werden.