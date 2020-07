08.07.2020 | 11:07 Uhr Leipzig vergibt Grundstücke an Baukooperationen

In Leipzig wird Wohnen bekanntlich immer teurer. Nicht nur die Mieten steigen, sondern auch die Grundstückspreise. Eigentumswohnungen sind so für viele unerreichbar. Es sei denn, man schließt sich mit anderen zusammen. Solche sogenannten Baugruppen oder Selbstnutzergemeinschaften gibt es in Leipzig schon länger. Früher sollten damit alte Gründerzeithäuser vor dem Verfall gerettet werden. Heute geht es meist um Neubauten in Baulücken. Die Stadt Leipzig will nun gleich sechs solcher Grundstücke über Erbbaupacht an kooperative Wohnprojekte veräußern, für die man sich ab sofort bewerben kann.