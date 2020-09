Der Flughafen Leipzig/Halle will Drehkreuz für humanitäre Einsätze werden. Nach Informationen des MDR gilt er als einer der deutschen Kandidaten. Das sächsische Innenministeriums in Dresden erklärte, der Flughafen biete die besten Voraussetzungen. Unterstützung kommt vom Deutschen Roten Kreuz Sachsen. Krisenmanager Lars Erdmann sagte, Leipzig/Halle sei zentral gelegen, habe eine 24-Stunden-Betriebserlaubnis und eine Anbindung an sämtliche Autobahnen.



Das Bundesinnenministerium bestätigte die Bewerbung. Bis nächste Woche Freitag müsse in Brüssel der deutsche Kandidat vorgelegt werden. EU-weit sollen vier bis sieben humanitäre Drehkreuze entstehen. Gelagert werden soll dort unter anderem Schutzausrüstung, Impfstoffe oder medizinisches Gerät.