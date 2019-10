Mit dem Architekturpreis ehrt Leipzig Bauherren und Architekten für ihre baulichen Leistungen. Ziel sei es, neue Maßstäbe für zeitgemäße Qualität zu setzen. Alle eingereichten Vorschläge sind in einer Ausstellung zu sehen. Als Architektonisch einzigartig zählen die Produktionsstandorte von Porsche und BMW oder auch die Neubauten der Universität, der Deutschen Nationalbibliothek und des MDR, so die Stadt.

Mit ihrer kreisförmigen Anordnung wirken die Bauten des "Rundling" in dem als Beispiel moderner Architektur gebauten Ensemble wie eine steinerne Hommage an Wagners Ring des Nibelungen. Bildrechte: dpa

Wie die Deutsche-Presse Agentur berichtet, wird die denkmalgeschützte kreisrunde Wohnanlage "Rundling" in Leipzig-Lößnig in diesem Jahr 90 Jahre alt. Nach Angaben der Wohnungsgesellschaft LWB leben derzeit rund 1.600 Menschen in dem Gebäudeensemble. Die 24 Häuser wurden in der zeit der großen Wohnungsnot gebaut und sind in drei Ringen angeordnet. Zum Bauhaus-Jubiläum in diesem Jahr gehört das Ensemble zur Grand Tour der Moderne, einer bundesweite Liste mit Sehenswürdigkeiten.