Leipzig will das denkmalgeschützte Art-déco-Gebäude in der Eisenbahnstraße in Erbpacht vergeben. Es wurde ursprünglich als Gasanstalt gebaut und war von 1929 bis 1987 Kino, Konzertsaal und Begegnungsstätte. Erst trug es den Namen "Fortuna-Lichtspiele", später in der DDR hieß es "Kino der Jugend".