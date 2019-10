Schulze: Der Luftreinhalteplan enthält einige Sofortmaßnahmen, also verkehrsregelnde Maßnahmen. Die ersten sind bereits umgesetzt. Die Lichtsignalanlage Eutritzscher Straße/Roscherstraße ist mit veränderter Technik seit dem 16. September in Betrieb, ebenso wie die transportable Ampel an der Berliner Straße/Roscherstraße.



Als nächstes kommt die Reduzierung auf eine Fahrspur in der Wundtstraße hinzu. Das beginnt kommende Woche Montag. Es sind aber noch weitere Maßnahmen vorgesehen: Eine Veränderung an der Lichtsignalanlage Karl-Tauchnitz-Straße/Martin-Luther-Ring. Das dauert aber noch einige Zeit, weil das auch mit einer Rekonstruktion der Lichtsignalanlage verbunden ist. Die letzte Maßnahme sind Änderungen in der Wundtstraße, insbesondere an der Ampel Mahlmannstraße. Das wird gegen Ende des ersten Quartals 2020 geschehen.