Jugendliche in Leipzig zeigen vor Oper den Hitlergruß

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonnabend vor der Leipziger Oper den Hitlergruß gezeigt. Das teilte die Polizei mit. Eine Zeugin habe die Gruppe am Abend fotografiert und die Polizei alarmiert. Gegen die Jugendlichen werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt, hieß es. Die Mitglieder der Gruppe seien zwischen 15 und 21 Jahre alt. Die Polizei habe Platzverweise ausgesprochen.



In der Vergangenheit waren in sächsischen Städten immer wieder Menschen aufgefallen, die den Hitler-Gruß zeigten.