Die Geschichte der Kugel beginnt vor acht Jahren mit einem Brief. Der Geschäftsführer der Kirow-Werke, Ludig Koehne, schrieb an den Architekten selbst. "Der Brief ging so: Wir haben einen Koch, der super Essen macht und wenn wir kein Restaurant bauen, dann verlässt er uns", erklärt Koehne. "Dann haben unsere Arbeiter nichts Leckeres zu essen und Oscar fand das sehr nett, weil er auch Kommunist ist." So entstand die Idee zur Restaurant-Utopie, deren Bau in vollem Gange ist.



Ein wesentlicher Teil der riesigen Kugel sind zwei riesige Glasfronten. Insgesamt 249 einzelne Scheiben sind nötig, um die Kugelform zu realisieren. "Das Besondere an diesen ist, dass es auf die geodätische Struktur der Kuppel zugeschnitten ist", sagt Harald Kern, der ausführende Architekt. "Daher kommen die Dreiecksformen und die unregelmäßigen Zuschnitte im Randbereich, die dann vom Betonbau her die berühmte Oscar-Niemeyer-Kurve abbilden."