Es ist ein Antrag der Grünen- und Linkenfraktion, der heute im Stadtrat für Diskussionen sorgen wird. Soll die Stadt den Klimanotstand ausrufen? Prominentester Fürsprecher dieses Plans dürfte Oberbürgermeister Burkhard Jung selbst sein. Mit Blick auf die Fridays-for-Future-Demonstrationen, an denen im September rund 25.000 Menschen allein in Leipzig teilgenommen haben, spricht Jung von einem Thema, das die Menschen sehr bewege. Aus diesem Grunde müsse die Stadt auch Verantwortung übernehmen.

Die "Fridays for Future"-Bewegung hat bereits im März vom Stadtrat gefordert, den Klimanotstand für Leipzig auszurufen. Bildrechte: dpa

Dafür muss sich aber erst einmal der Stadtrat auf den Klimanotstand verständigen und da gibt es durchaus kritische Stimmen. "Statt Resolutionen zu verfassen, sollte der Stadtrat sich um konkrete Verbesserungen für unsere Stadt kümmern", meint Sabine Heymann, stellvertretende Stadtratsfraktionsvorsitzende der CDU. Der Oberbürgermeister solle eher auf Grundlage des Klimaschutzpaktes des Bundes das städtische Energie- und Klimaschutzprogramm beschleunigen. In einer Mitteilung der CDU-Fraktion heißt es, der Begriff Klimanotstand ist eine verbale Aufrüstung, die die Leipziger eher verunsichert, als Verständnis hervorruft.



Kritik kommt auch vom umweltpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Christian Kriegel. "Grundsätzlich sind wir für eine Verbesserung der Klimasituation. Dass sich das Klima in den letzten Jahren geändert hat, bestreiten wir nicht, aber deshalb einen Notstand auszurufen, ist ein Kampfbegriff, den wir nicht akzeptieren", so Kriegel. Er betont, dass man nicht der Meinung sei, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Der Leipziger Vorstoß zum Klimanotstand reihe sich in eine Klimahysterie ein, die wir gerade in Deutschland erlebten.



Für Katharina Krefft, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, geht es bei der Debatte auch um Verantwortung. "Für die gesunde Stadt müssen wir die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, denn Klimaschutz ist Gesundheitsschutz", so Krefft. Die Fraktion unterstützt laut Mitteilung eine Neufassung des Antrages zum Klimanotstand, der zusätzliche Stellen und den Aufbau eines Referats für Nachhaltigkeit und Klimaschutz vorsieht.