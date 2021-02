Doch ganz abgesagt wird der Leipzig-Marathon nicht - wie bereits im Vorjahr findet er als virtueller Lauf statt. "Viele langjährige Stammläufer haben eine enge Beziehung zum Leipzig-Marathon", erklärt Schütze. "Die haben uns im Vorfeld signalisiert: Wenn es nicht geht, lasst es nicht ganz ausfallen." So kann jeder Teilnehmer seinen individuellen Lauf unter die Fahne des Leipzig-Marathons stellen.

Natürlich ist es nicht dasselbe, wie gemeinsam an der Startlinie zu stehen. Die Läufer haben nicht dasselbe Wetter, die Sportfreunde im Erzgebirge haben mit vielen Höhenmetern zu kämpfen, während die Leipziger es relativ flach haben. Trotzdem wollen wir alle am virtuellen Lauf teilhaben lassen.

Bis zu 10.000 Teilnehmer gehen beim Leipzig-Marathon alljährlich an den Start.

Bis zu 10.000 Teilnehmer gehen beim Leipzig-Marathon alljährlich an den Start.

Bis zu 10.000 Teilnehmer gehen beim Leipzig-Marathon alljährlich an den Start. Bildrechte: SachsenSportMarketing GmbH

Für die Läufer gibt es ein Leistungsprotokoll, Startnummern und sogar eine Urkunde zum Ausdrucken. "Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben aber gezeigt, dass die Läufer einen großen Sportsgeist haben und uns teilweise sogar ihre GPS-Tracking-Daten zukommen lassen." Zudem gebe es in Leipzig viele bekannte Strecken, die der Länge des Leipzig-Marathons entsprächen.

Wir wollen die Teilnahme so einfach wie möglich gestalten, damit jeder mitlaufen kann. Die Teilnahme entscheidet.

Die Anmeldung für den virtuellen Leipzig-Marathon ist am Montag gestartet. Auch der Kindermarathon über 600 Meter ist Teil des Programms. Zwischen dem 2. und 18. April können die Teilnehmer dann ihre persönliche Wettkampfstrecke absolvieren. "Wir haben die Frist diesmal um eine Woche verlängert, so haben die Läufer die Möglichkeit, ihre Zeit vielleicht noch zu verbessern", sagt Schütze.



Bereits im vergangenen Jahr musste der Leipzig-Marathon kurzfristig abgesagt werden. Beim virtuellen Lauf gingen rund 2.000 Teilnehmer an den Start. 2022 soll der Marathon dann wieder wie gewohnt ausgetragen werden.