Von oben sah es so aus, als stünden vor dem Neuen Rathaus in Leipzig ein Reihe kleiner Spielzeug-Feuerwehren. Tatsächlich waren es aber fabrikneue Löschfahrzeuge, die rot und weiß in der Mittagssonne glänzten. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die Wagen an die Leipziger Branddirektion übergeben. "Die Stadt Leipzig hat ein großes Programm über 5,3 Millionen Euro verabschiedet. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich mit mehr als zwei Millionen daran", sagte Wöller MDR SACHSEN. "Ich glaube, es ist eine große und wichtige Investition, nicht nur in die Feuerwehr in Leipzig, sondern für unsere Sicherheit."

Die Hälfte der Fahrzeuge für das Leipziger Umland

Zur Übergabe der neuen Fahrzeuge wurden die Löschwagen auf dem Leipziger Marktplatz aufgestellt. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Jedes der 290 PS-starken Fahrzeuge fasst rund 2.000 Liter Löschwasser. Sieben der Einsatzwagen sind für die Stadt Leipzig bestimmt, die anderen sieben Autos gehen in die Außenbezirke. Damit werden die bestehenden Flotten aber nicht erweitert, sondern ausgediente Wagen werden ausrangiert, erklärte der Leiter der Branddirektion, Peter Heitmann. "Sieben der großen Fahrzeuge gehen in die Berufsfeuer, vier in die Freiwillige Feuerwehr und die mittleren Löschfahrzeuge sind etwas kleiner. Die gehen ausschließlich in die Freiwillige Feuerwehr, weil die Gerätehäuser die großen Fahrzeuge gar nicht aufnehmen können."

Weitere Investitionen geplant

Zur Übergabe standen Bürgermeister Rosenthal, Innenminister Wöller und Brandmeister Heitmann auf einer Hubbühne der neuen Wagen. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Mit der Übergabe der neuen Einsatzfahrzeugen ist das Investitionspaket aber noch nicht vollständig, sagte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke). "Die Investition ist Teil des Brandschutzbedarfsplans, wo insgesamt noch in den nächsten zwei Jahren in Summe 25 Fahrzeuge für die Feuerwehren gekauft. Insofern ist das für das Feuerwehrwesen in unserer Stadt ein echter Inovationsschub, was die Technik betrifft", urteilte Rosenthal.

