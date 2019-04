OB Jung: Attacken auf Westwerk Leipzig kriminell

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hat die Attacken auf die neue Supermarkt-Filiale des Konsum im Westwerk verurteilt. In einer am Sonnabend verbreiteten Erklärung sprach er von einem kriminellen Handeln. Die Täter würden sich damit jeder Debatte verschließen.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Donnerstag mehr als 50 Scheiben der historischen Industriehalle mit Steinen eingeworfen und im Inneren eine übelriechende Flüssigkeit verschüttet. Einen Tag später warfen drei Männer Kartoffeln auf Kassierer des neu eröffneten Konsum-Markts in dem Gebäudekomplex. Zu der ersten Tat gibt es ein Bekennerschreiben, in der von einem Zeichen gegen die Gentrifizierung die Rede ist - also einer strukturellen Umgestaltung des Szene-Viertels aus kommerziellen Gründen. Das Landeskriminalamt vermutet eine linksextremistisch motivierte Tat.