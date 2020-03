01.03.2020 | 22:10 Uhr Jung gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Leipzig

Nachdem die Oberbürgermeisterwahl in Leipzig Anfang Februar keinen Sieger hervorgebracht hat, waren am Sonntag 470.800 stimmberechtigte Bürger erneut zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Auszählung war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Burkhard Jung (SPD) und Sebastian Gemkow (CDU). Am Ende siegte Jung knapp vor Gemkow. Das Rathaus in Leipzig bleibt weiter in SPD-Hand.