Leipzig will in einigen Stadtteilen ausufernden Luxussanierungen einen Riegel vorschieben. Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau nannte Bereiche in Lindenau, um die Eisenbahnstraße und den Lene-Voigt-Park, aber auch in Connewitz und Eutritzsch. Wie die Stadt mitteilte, soll verhindert werden, dass ansässige Mieter verdrängt werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können.